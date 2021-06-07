وفيات كورونا في تونس تتجاوز عتبة الـ 13 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 6 جوان 2021، تسجيل 47 حالة وفاة و1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 4774 تحليلا مخبريا.

وبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة 356750 شخصا، فيما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس التاجي إلى 13027 شخصا.

كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 21.32 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ2231 شخصا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 411 شخصا بأقسام العناية المركزة و117 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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