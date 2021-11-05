وفيات ومفقودون تونسيون بحقل نفطي: مصلحة الموانئ الليبية تُعلق

أعلنت مصلحة الموانئ والنقل البحري التابعة لوزارة المواصلات الليبية في بيان على صفحتها الرسمية بفايسبوك مساء الجمعة، عن فقدان ووفيات لـ6 تونسيين في حادثة مؤلمة بحقل البوري البحري بليبيا .

وكشف البيان بأنه وفي تمام الرابعة عشر والنصف تلقت مصلحة الموانئ والنقل البحري بلاغا من مدير ميناء الزاوية النفطي بوقوع حادثة عند فصل الخزان العائم سلوق من نقطة الربط( SPM ) بحقل البوري البحري ،ما أدى إلى وفيات وإصابات ، إضافة إلى فقدان آخرين جميعهم من الجنسية التونسية.

وأُعلن في نص البيان، عن تشكيل لجنة أزمة طوارئ على الفور بديوان المصلحة لمتابعة سير الأحداث، كما تم تكليف لجنة تحقيق للذهاب إلى موقع الحادث لجمع الأدلة وإعداد تقرير في الغرض .

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