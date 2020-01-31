وقفات احتجاجية في عدة مدن عربية ودولية رفضا لـ «صفقة القرن»

خرج عشرات الآلاف اليوم الجمعة، في مسيرات عمت عدة عواصم ومدن عربية ودولية من بينها تونس والجزائر وموريتانيا والأردن وتركيا احتجاجا على « صفقة القرن » ورفضا لها، وتضامنا مع شعبنا الفلسطيني.

وقد تمّ تنظيم وقفتين احتجاجيتين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، فيما شارك الآلاف من أبناء الشعب الأردني في وقفات احتجاجية أبرزها أمام السفارة الأميركية في عمان، بالإضافة إلى خروج الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات الشتات بلبنان، في مسيرات غضب تعبيرا عن تمسكهم بحقوقهم في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير المصير، ورفضا للتوطين والتهجير.

أما في موريتانيا، فقد عمت الاحتجاجات السياسية والشعبية الرافضة لـ « صفقة القرن » ، معتبرين أنها منحازة للاحتلال وغير متكافئة، ولا تحقق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، والمثبتة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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