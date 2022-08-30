وكالة الأنباء الجزائرية: المغرب يشن حملة اعلامية ضد تونس ومؤسساتها

اعتبرت وكالة الأنباء الجزائرية أن السلطات المغربية تقود حملة اعلامية ضد تونس ومؤسساتها عقب مشاركة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ابراهيم غالي في أشغال قمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا « تيكاد 8″ المنعقدة في تونس يومي الـ 27 و الـ 28 أوت الجاري.

وأكدت الوكالة أن هذه الحملة لا تستند على أي أساس بل هي في تناقض تام مع الاجتماعات السابقة، مشددة على أن حملة التشويه هذه التي أطلقت لاعتبارات داخلية مرتبطة بالإخفاقات المتتالية التي منيت بها مؤخرا الدبلوماسية المغربية في مسعاها الرامي لفرض رؤيتها التوسعية حتى باللجوء للأكاذيب والابتزاز, تستحق ادانة شديدة اللهجة.

وذكّرت وكالة أنباء الجزائر بأن المغرب قد انضم إلى الاتحاد الأفريقي بعد أن قبل بوجود الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي تعد عضوا مؤسسا.

وأوردت الوكالة ما يلي: « إن الذين يعتقدون أن تونس ضعيفة قد جانبوا الصواب تماما، فتونس بعيدة كل البعد عن الضعف، أولاً لأن الرئيس قيس سعيد يحظى بدعم شعبه، ثم ان جميع الدول الأفريقية التي لا تزال متمسكة باحترام مبادئ ومعايير هيئاتنا الإفريقية، تدعمه في موقفه المشرف الذي يتماشى مع الأخلاق والقانون وقيم الترحيب وحسن الضيافة وكذا مع ميثاق الاتحاد الافريقي.

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