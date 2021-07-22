وكالة التبغ والوقيد توزع 19 جهاز مكثف أكسيجين على 6 ولايات

اخر تحديث : 22/07/2021
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

وكالة التبغ والوقيد توزع 19 جهاز مكثف أكسيجين على 6 ولايات

قامت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بتقديم هبة من 19 جهاز مكثف اوكسيجين سعة 10 لتر لكل من مستشفيات ولايات تطاوين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وباجة ومنوبة .
كما قامت الإدارة العامة للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد باقتناء 4 اجهزة مكثف اوكسيجين لفائدة الوحدة الطبية بالوكالة لمساعدة أعوانها .
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة في مجابهة فيروس كورونا والحد من تداعياته الصحية وأثاره على المصابين.


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