وكالة التبغ والوقيد توزع 19 جهاز مكثف أكسيجين على 6 ولايات

قامت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بتقديم هبة من 19 جهاز مكثف اوكسيجين سعة 10 لتر لكل من مستشفيات ولايات تطاوين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وباجة ومنوبة .

كما قامت الإدارة العامة للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد باقتناء 4 اجهزة مكثف اوكسيجين لفائدة الوحدة الطبية بالوكالة لمساعدة أعوانها .

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة في مجابهة فيروس كورونا والحد من تداعياته الصحية وأثاره على المصابين.

كلمات البحث :أكسيدين;وكالة التبغ والوقيد