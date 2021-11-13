وكالة التبغ والوقيد تُعلن عن تحديد أسعار شراء التبغ المحلي



أعلنت الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد أنه على اثر القرار الصادر عن وزير المالية في 9 نوفمبر 2021 بتعديل قرار وزير المالية المؤرخ 2 جوان 2012 المتعلق بزراعة التبغ في تونس والصادر يوم الجمعة 12 نوفمبر في الرائد الرسمي التونسي.

فقد تم تحديد أسعار شراء كيلوغرام واحد من التبغ المحلي اعتبارًا من سنة 2022، على النحو التالي:

تم تحديد سعر الكلغ للتبغ العربي 720 مليم والتبغ الصوفي 735 مليم

ويمنح هذا التقييم كالآتي:

من 6 إلى 10 عشر للتبغ من الدرجة الأولى.

0 إلى 5 عشر للتبغ من الدرجة الثانية.

وذكّرت الوكالة بأنها تمتلك 12 مركزًا لزراعة التبغ وتساعد بدورها الفلاح في زراعة التبغ ومتابعته في جميع مراحل الإنتاج، من خلال إعطاء البذور مجانًا ومنحها منتجات الصحة النباتية والأسمدة الكيماوية بالإضافة إلى دعمها المادي للمزارعين في شكل تسبقة.

وشددت الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد على التزامها بقبول جميع إنتاج مزارعي التبغ مع تحديد السعر حسب جودة المنتوج.

ولفتت الوكالة إلى أنها تهدف بهذه الخطوة إلى الترفيع في عدد المزارعين من 2500 الى 5000 مزارع وحثهم على مزيد الإقبال لتوفير هذا المنتوج الثمين المورد و مضاعفة الانتاج من ألف إلى 3000 طن وعملا باستراتيجية الوكالة الرامية لتوفير أكثر لمواطن شغل في المناطق الداخلية خاصة في الجانب الفلاحي .

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