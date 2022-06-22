وكالة السلامة المعلوماتية تحذر من برمجيات خبيثة في خدمة «غوغل بلاي»

دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، إلى الرفع من درجة اليقظة والحذر وذلك على إثر رصد واكتشاف عدد من التطبيقات المشبوهة التي تحتوي على برمجيات خبيثة وذلك في خدمة « غوغل بلاي ».

وأوضحت الوكالة بأنه بإمكان التطبيقات الزائفة أن تقوم بتجميع المعطيات الخاصة والحساسة للمتضررين وبعرض إشهارات متطفلة وغير مرغوب فيها »، بالإضافة، إلى التسبب في تدني التحكم في استعمال جهاز « الأندرويد « وفي إدماج وظائف جديدة غير مسموح بها.

وفي هذا الإطار، دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، إلى ضرورة حذف التطبيقات الضارة والمشبوهة من أنظمة « أندرويد » وإلى الحرص على القيام بالتحيين الآلي لهذه الأنظمة بصفة دورية ومنتظمة.

كما أكدت الوكالة، أهمية تجنب تركيز تطبيقات من مصادر غير رسمية وغير موثوق فيها وضرورة الحرص على تحديد قائمة التطبيقات الموجودة على أجهزة الأندرويد والتقليص من عددها.

وأبرزت، أيضا، أهمية تركيز تطبيقات » واب أوف تروست »، للتأكد من مصداقية وسلامة مواقع الواب التي يتم الولوج لها، بالإضافة، إلى ضرورة القيام بمسح فوري للجهاز بواسطة مضاد للفيروسات محين عقب تحميل وتركيز كل تطبيقة جديدة.

وأوصت الوكالة بالحرص على القيام بالتحليل الدوري لنشاط الجهاز بهدف حظر المخاطر والتهديدات المحتملة والحماية من التطبيقات الضارة والخطيرة، مشيرة إلى ضرورة تركيز حلول للحماية من البريد المتطفل والغير مرغوب فيه لمجابهة رسائل الجوال المشبوهة.

وذكرت الوكالة بأهمية التأكد في كل مرة من مصداقية وسلامة مرسل الرسالة سواء تم تلقيها عبر البريد الإلكتروني أو عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي.

ولفتت وكالة السلامة المعلوماتية إلى أنه في حال وجود أي شك أو ريبة من الضروري عدم الإجابة عن الرسالة وتجنب فتح الروابط الموجودة فيها والحرص على حذفها على الفور.

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