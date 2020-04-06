وكالة السلامة المعلوماتية تحذر من ثغرات تخص تطبيقة vidéo conférence zoom

حذرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية من ثغرات تخص تطبيقة vidéoconférence zoom والتي تخول وتسمح لأي شخص من الحضور والإطلاع على فحوى الإجتماعات والدروس عن بعد ومن إضافة مضامين غير مرغوب فيها خلال الإجتماع أو التعلم عن بعد.

وإعتبرت الوكالة أن ضعف تشفير الإتصالات وطريقة التصرف في المعطيات الخاصة والشخصية من قبل المستعملين من الأسباب الرئيسية لهذه الثغرات.

وبينت الوكالة بأن هذه الثغرات تمكن القرصان من الحصول على امتيازات متصرف ومن اعتراض تدفقات الصوت والفيديو لكاميرا واب المستعمل.

وأكدت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية على ضرورة عدم نشر المعلومات الخاصة بالإجتماعات والدروس عن بعد إلا للمعنيين بها، وذلك مع تجنب تقاسمها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

كما دعت الوكالة إلى إحكام التصرف في خاصية التقاسم وتقييدها وإلى اعتماد كلمة عبور تستجيب لمقاييس السلامة للإجتماعات عن بعد وذلك مع ضرورة اتباع دليل التطبيقات المثلى للإجتماعات عن بعد التابعة لـ zoom بهدف تعزيز سلامة كل من الإجتماعات والتعلم عن بعد.

وذكرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بأنها على ذمة جميع مستعملي الشبكات المعلوماتية والأنترنات وذلك في كل ما يتصل بمجال السلامة سواء، عبر موقع الواب www.ansi.tn أو البريد الإلكتروني المخصص لتقديم الإحاطة والمساندة assistance@ansi.tn أو عبر الصفحة الرسمية للوكالة على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك أو مركز النداء 71843200.

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