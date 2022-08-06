وكالة السلامة المعلوماتية تدعو الأولياء إلى مراقبة أطفالهم أثناء الإبحار على الأنترنات

دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية الأولياء بلاغ أصدرته، أمس الجمعة، إلى تركيز واستعمال آليات مراقبة إبحار أبنائهم على شبكة الأنترنات، وهو ما من شأنه أن يمكن من إبحار أكثر أمانا للأطفال والناشئة على شبكة الأنترنات، في ظرف يتزامن مع وجود تطور في نسق إرتباط الأطفال بشبكة الأنترنات وارتفاع المدة الزمنية الخاصة بإبحارهم على الشبكة.

وذكّرت الوكالة بمناسبة العطلة الصيفية، بضرورة عدم الإدلاء بمعطيات خاصة على الأنترنات ومواقع التواصل الإجتماعي، على غرار مواعيد التنقلات وأرقام الهاتف وعناوين المسكن والمدرسة وأرقام بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بالأولياء وأرقام بطاقات الإئتمان والحسابات البنكية والبريدية الخاصة بهم.

ودعت الوكالة إلى تجنب قبول دعوات لمقابلة أشخاص تم التعرف عليهم على الأنترنات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وإلى إعلام الولي بذلك وإلى عدم الوثوق في الأشخاص الذين تم التعرف عليهم في العالم الافتراضي، مؤكدة ضرورة التثبت من صحة ومصداقية الروابط والمضامين الرقمية ومصداقية مرسل الرسالة الإلكترونية.

وحثت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية على الرفع من درجة اليقظة والحرص على أن يتمتع الأطفال والناشئة بعطلة أكثر أمانا على شبكة الأنترنات، مشددة على ضرورة مراقبة الأولياء لأطفالهم أثناء الإرتباط بشبكة الأنترنات ومرافقتهم، وذلك بالإضافة إلى ضرورة الحرص على إرساء ثقافة الحوار داخل الأسرة ومع الأبناء وتعزيزها.

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