وكالة السلامة المعلوماتية تنبه إلى هشاشة معقدة جدا في أنظمة « وينداوز »

اخر تحديث : 11/01/2023
من قبل | نشرت في : تونس,علوم و تقنيات

وكالة السلامة المعلوماتية تُحذّر من برمجية خبيثة

نبهت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية اليوم الإربعاء 11 جانفي 2023، إلى اكتشاف هشاشة غاية في التعقيد في أنظمة التشغيل وينداوز.

وحذرت الوكالة من استغلال هذه الوضعية للاختراق عن بُعد وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية أو الوصول إلى بيانات حساسة أو حتى السيطرة الكاملة على النظام.

وأفادت أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الاطلاع على الرابط التالي:
https://www.ansi.tn/…/les…/noyau-des-syst-mes-windows-25


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