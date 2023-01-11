وكالة السلامة المعلوماتية تنبه إلى هشاشة معقدة جدا في أنظمة « وينداوز »

نبهت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية اليوم الإربعاء 11 جانفي 2023، إلى اكتشاف هشاشة غاية في التعقيد في أنظمة التشغيل وينداوز.
وحذرت الوكالة من استغلال هذه الوضعية للاختراق عن بُعد وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية أو الوصول إلى بيانات حساسة أو حتى السيطرة الكاملة على النظام.
وأفادت أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الاطلاع على الرابط التالي:
https://www.ansi.tn/…/les…/noyau-des-syst-mes-windows-25
كلمات البحث :هشاشة;وكالة السلامة المعلوماتية;وينداوز
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