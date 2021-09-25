وكالة السلامة المعلوماتية تنشر توصيات جديدة لتعزيز حماية البيانات الشخصية

نشرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية اليوم السبت، سلسلة من التوصيات الجديدة لتعزيز حماية البيانات الشخصية. وأوصت الوكالة في هذا السياق، بعدم النقر على الروابط المرسلة عبر البريد الإلكتروني مطلقًا والتحقق من الرابط قبل الرجوع إليه.

ودعت الوكالة إلى اختيار المصادقة القوية (ذات العاملين) ، باستخدام عامل ثانٍ للمصادقة على هوية المستخدم عبر أدوات المقاييس الحيوية أو الرسائل النصية القصيرة أو البطاقات الذكية والتخلص من المحادثات الصوتية ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات المؤقتة المحفوظة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

وتضمنت توصيات الوكالة أيضًا حماية البيانات الشخصية على الشبكات الاجتماعية من خلال مشاركة المعلومات الأساسية وإيقاف تشغيل المزامنة التلقائية ، والتي يمكن أن تعرض خصوصية البيانات للخطر.

وشددت الوكالة على ضرورة إلغاء خدمة تحديد الموقع الجغرافي والاتصال عبر البلوتوث بمجرد اكتمال تبادل البيانات، داعية إلى الوكالة إلى تشفير البيانات المخزنة لكونه يوفر حماية إضافية للبيانات وأوصت باستخدام أدوات لتشفير البيانات الموجودة على القرص الصلب أو عند إرسال رسائل البريد الإلكتروني.

كما أوصت الوكالة بتثبيت تصحيحات مؤمنة تحمي المعدات من التهديدات التي يمكن أن تستغل ثغرات البرامج والأجهزة.

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