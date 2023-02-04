وكالة السلامة المعلوماتية تُحذر من برنامج خبيث من نوع الفدية يسمّى « ESXiArgs »

حذّرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتيّة من انتشار برنامج خبيث على الصعيد العالمي من نوع الفدية يسمّى « ESXiArgs » ويعتمد أساسا على استغلال الثغرة CVE-2021-21974 للإنتشار عبر شبكة الأنترنات. كما يستهدف خوادم الأنظمة الإفتراضيّة التّالية:

- ESXi versions 7.x antérieures à ESXi70U1c-17325551

- ESXi versions 6.7.x antérieures à ESXi670-202102401-SG

- ESXi versions 6.5.x antérieures à ESXi650-202102101-SG

ودعت الوكالة كافّة المسؤولين عن السّلامة المعلوماتية إلى تطبيق الإجراءات التاليّة:

- التحيين الفوري لأنظمة VMware ESXi

- التحيين المنتظم لمضّاد الفيروسات

- اعتماد أنظمة لرصد الهجمات والإختراقات IPS / NIDS

- الحرص على نسخ الأنظمة الإفتراضيّة الحسّاسة على موزعات إحتياطية محمية وغير مرتبطة بالأنترنات

- تقييد الوصول إلى الموزّعات الإفتراضيّة وكذلك خدمات OpenSLP إلاّ لعناوين IP الموثوقة

وقالت الوكالة إنها تبقى على ذمة الجميع لمزيد من المعطيات والتفاصيل، وذلك عبر موقع الواب www.ansi.tn أو عبر العنوان الإلكتروني: incident@ansi.tn أو عبر مركز النّداء: 71843200

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