وكالة السلامة المعلوماتية تُحذر من حملة تصيد تستهدف خدمة «سجلني»

اخر تحديث : 04/03/2021

السلامة المعلوماتية

حذرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في بلاغ لها اليوم الخميس، من وجود وانتشار حملة تصيد جديدة تستهدف المقبلين على خدمة « سجلني » التي أطلقتها مؤخرا وزارة تكنولوجيات الإتصال لتسجيل الهواتف الذكية.
ودعت الوكالة إلى التأكد في كل مرة من صحة ومصداقية الروابط الإلكترونبة ومواقع الواب قبل الولوج إليها. وتؤكد على ضرورة اجتناب الإدلاء بأي معطى خاص أو شخصي على مواقع التواصل الإجتماعي والأنترنات.
كما ذكرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية الراغبين في الإنتفاع بخدمة « سجلني » لتسجيل الهواتف الذكية أن إسداء هذه الخدمة لا يتم إلا عبر الموقع الرسمي https://www.sajalni.tn/.


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