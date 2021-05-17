وكالة السلامة المعلوماتية تُحذر من حملة تصيد جديدة بصدد الإنتشار

دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في بلاغ لها مساء الأحد، مستعملي الشبكات المعلوماتية وموقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك إلى مزيد اليقظة والحذر، وذلك نتيجة لوجود حملة تصيد Phishing بصدد الإنتشار عبر تزوير صفحات العديد من العلامات التجارية.

وبينت الوكالة بأن هذا النوع من الصفحات، التي يزورها القراصنة، يطلب من المستخدمين ملء نموذج وإيحائهم بأنه يمكنهم ربح جوائز. وتتم عملية التسجيل هذه في الواقع من خلال موقع ويب مزور ويحتوي على ميثاق رسومي لـ Facebook والذي يهدف إلى « اختراق » معلومات الدخول الخاصة للضحايا.

وأوصت الوكالة بشدة باتباع التوصيات التالية:

- تثبيت امتدادات « Web Of Trust (WOT) » و « Netcraft » و « adblockplus » في متصفح الويب لديك للتحقق من موثوقية مواقع الويب التي تمت زيارتها وحظر الإعلانات المشكوك فيها.

- تأكد من صحة الصفحة من العلامة المعنية عن طريق فحص « شارة التحقق الزرقاء » بجوار العنوان.

- تحقق من مصدر المعلومات على موقع العلامة التجارية على سبيل المثال.

وأكدت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية أنها تبقى على ذمة جميع مستعملي الشبكات المعلوماتية والأنترنات لمزيد من المعطيات والتوضيحات.

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