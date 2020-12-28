وكالة السلامة المعلوماتية تُحذّر حرفاء البريد التونسي من حملة تصيّد

دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في بلاغ لها اليوم الاثنين، إلى الرفع من درجة الحذر واليقظة وذلك على إثر رصد حملة تصيد جديدة بصدد الإنتشار على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك.

وبينت الوكالة بأن القراصنة ينتحلون خلال حملة التصيد المذكورة صفة البريد التونسي ويستهدفون حرفاءه وتحديدا الحرفاء الذين يستعملون خدمة D 17.

ويحثّ القراصنة المبحرين على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك من حرفاء البريد التونسي على الدخول إلى صفحة واب مشبوهة وزائفة تنتحل صفة المؤسسة المالية المذكورة زاعمين أنه بالتسجيل فيها ستتم حماية بطاقاتهم المالية، وهو ما لا أساس له بتاتا من الصحة.

ودعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية إلى التثبت في كل مرة من صحة وسلامة الصفحات التي يتم الولوج لها على الأنترنات عموما وعلى مواقع التواصل الإجتماعي على وجه الخصوص.

كما أكدت الوكالة على ضرورة عدم الإدلاء بأي معطى خاص أو شخصي على الأنترنات وخاصة في ما يتعلق يالمعطيات ذات العلاقة بالحسابات المالية وببطاقات الدفع المالي.

وذكرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بضرورة الرجوع في كل مرة إلى الهيكل الوطني الرسمي لاستيقاء المعلومة الصحيحة وللتأكد من صحة ومصداقية المعطيات المتداولة.

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