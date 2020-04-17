وكالة السلامة المعلوماتية تُحذّر من استخدام تطبيقة تيك توك

حذرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في بلاغ لها، من وجود ثغرات في تطبيقة Tiktok التي يتم استعمالها بكثرة من قبل حديثي السن والشباب وذلك خاصة خلال هذه الفترة التي ارتفع فيها معدل الإقبال على شبكة الأنترنات وعلى التطبيقات المعلوماتية نتيجة الحجر الصحي.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الثغرة الأمنية في التطبيق ستساعد قراصنة الإنترنت على استبدال مقاطع الفيديو التي ينشرها المستخدمون في هذا التطبيق الذي يستخدمه أساسا المراهقون خاصة خلال هذه الفترة من الحجر الصحي الشامل بمقاطع فيديو أخرى أحدثها القراصنة .

وفي هذا الإطار، دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية إلى اجتناب استعمال هذه التطبيقية في الوقت الحالي وذلك إلى حين صدور برنامج إصلاح وسد لهذه الثغرات من قبل صاحب تطبيقة Tiktok.

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