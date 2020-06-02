وكالة السلامة المعلوماتية تُحذّر من حملة قرصنة وسرقة معلومات شخصية

دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، مستعملي الشبكات المعلوماتية وموقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك إلى مزيد اليقظة والحذر، وذلك نتيجة لوجود حملة تصيد Phishing جديدة بصدد الإنتشار عبر مضامين ورسائل مريبة ودعوات صداقة مشبوهة وفيها انتحال لشخصية بعض المشتركين يقوم القراصنة بنشرها وإرسالها على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك.

ويهدف القراصنة من خلال حملة التصيد الحالية إلى سرقة المعطيات الخاصة للمشتركين والتي تتمثل خاصة في عناوين وكلمات العبور المستعملة على شبكة الفايسبوك بهدف اختراق الحسابات وأنتحال شخصية أكبر عدد ممكن من المشتركين.

وبينت الوكالة بأن المضامين والرسائل الزائفة والمريبة التي يتم نشرها وتبادلها تحتوي على روابط مشبوهة تحث المتلقي على الدخول إليها ويزعم القراصنة أنها روابط تضم تحيينات جديدة لخدمة Messenger تمكن من الحصول على خصائص حديثة، والحال أنها تهدف إلى سرقة المعطيات الخاصة للملتقى وقرصنة حسابه.

وفي هذا الإطار، دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية إلى حذف هذه الرسائل في حال تلقيها وإلى اجتناب الدخول إلى الروابط المشبوهة المرافقة لها وخاصة إلى عدم الإدلاء بالمعطيات الخاصة والتثبت من مصداقية دعوات الصداقة التي يتم تلقيها.

وأكدت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية أنها تبقى على ذمة جميع مستعملي الشبكات المعلوماتية والأنترنات لمزيد من المعطيات والتوضيحات.

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