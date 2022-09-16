وكالة «فيتش» : توقيع اتفاق الأجور يُقرّب تونس من قرض صندوق النقد الدولي

اعتبرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، أن توقيع اتفاق الزيادة في الأجور في تونس يزيد احتمال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأبقت فيتش على توقعاتها بإبرام تونس اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من العام الجاري، ما يفتح تمويلًا إضافيًا من الدائنين الرسميين في شهري نوفمبر وديسمبر.

ونوهت الوكالة بأنها قد تخفض تصنيف تونس مرة أخرى إذا تأخرت في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أو تأخرت في تنفيذه، وذلك بعد التخفيض إلى درجة « CCC » من « B- » في مارس الماضي وفق موقع forbes » middleast ».

وللتذكير فقد أمضت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل مساء الخميس، اتفاقا لزيادة الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بنسبة 5%.

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