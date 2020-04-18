وكالة موديز تبقي على الترقيم السيادي لتونس في ب2

أعلنت وكالة التصنيف « موديز » في بلاغ لها، الإبقاء على الترقيم السيادي لتونس في مستوى ب 2 مع وضعه قيد المراجعة للتخفيض، مشيرة الى أن فترة المراجعة تمتد ثلاثة اشهر، اي اكثر من الفترة المعتادة.

وأضافت الوكالة بأن فترة المراجعة ستتركز على تقييم قدرات السلطات التونسية على ادارة الازمة الاقتصادية غير المسبوقة المرتبطة بتفشي وباء كوفيد – 19 في خضم ظرف يتسم بضغوطات اقتصادية ومالية واجتماعية.

وتوجه موديز من خلال هذا القرار برسالة للمستثمرين الدوليين بأن الاقتصاد التونسي يواجه صدمة غير مسبوقة قد تؤثر على هذا البلد عند الاقتراض.

في المقابل، أكدت موديز أنه لا يتوفر لديها، حتى الان، ما يكفي من العناصر لاصدار قرار إذا ما كان الخطر السيادي لتونس سيتدهور في الاشهر القادمة.

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