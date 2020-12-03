ولاية القيروان في إضراب عام

تُنفذ ولاية القيروان اليوم الخميس 2 ديسمبر 2020، إضرابا عاما جهويا، بدعوة من المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بالجهة للمطالبة بحق الجهة في التنمية وتفعيل القرارات الحكومية الخاصة بالجهة والمنبثقة عن المجالس الوزارية لسنة 2015 و2017.

ويشمل الإضراب كافة المعتمديات وجميع القطاعات الإدارية والمنشآت العمومية باستثناء بعض المصالح الحيوية كالصيدليات وأقسام الاستعجالي و بعض المخابز و بعض المرافق الضرورية.

وكان الكاتب العام الجهوي للشغل السيد السبوعي قد أكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أمس الأربعاء، أن الإضراب بأتي بسبب جاهل السلط لمطالب الجهة المتعلقة بالتنمية و التشغيل مما جعل هذه الجهة تحتل المرتبة الاولى في نسب الفقر والبطالة والجريمة والانقطاع المدرسي بالإضافة إلى تردّي الخدمات الصحية والتعليمية وانهيار المنظومة الفلاحية.

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