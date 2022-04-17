ولاية قابس: عدم وجود تسرب للغازوال من السفينة التجارية الغارقة بالبحر

تمّ صباح اليوم الاحد 17 افريل 2022، بميناء قابس التجاري الانطلاق في عمليات الغوص لمعاينة وضعية السفينة المنكوبة بالتوازي مع بداية عمليات التدخل لتطويقها بإشراف وزير النقل ربيع المجيدي ووزيرة البيئة ليليا الشيخاوي والمعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية قابس صابر البنبلي.

وأكدت ولاية قابس أن الوضع مطمئن وتحت السيطرة مثل ما كانت تشير المعطيات الى ذلك يوم أمس.

كما قام فريق من الغواصين بالغوص في مكان الحادث وبمعاينة وضعية السفينة الغارقة في البحر، فيما أشارت الولاية إلى عدم وجود تسرب من خزانها المحمل بشحنة من الغازوال.

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