وليد حكيمة: كل من اعتدى على الأمنيين سيتم تقديمه إلى القضاء

أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني وليد حكيمة في حوار له على قناة التاسعة مساء اليوم الاثنين، أن كل من اعتدى على الأمنيين وعلى الممتلكات العامة والخاصة سيتم تقديمه إلى القضاء، مؤكدا أن القانون سيُطبّق.

وأشار حكيمة إلى أن الاستفزاز الذي مارسه بعض المحتجين على قوات المن نهاية الأسبوع المنقضي، قابلته حرفية وضبط نفس كبير للأمنيين.

وقال حيكمة إنّ تهديدات أمنية كانت وراء إغلاق شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

ودعا وليد حكيمة باسم وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني التونسيين إلى الإعلام عند القيام بمسيرات لحماية المسيرة السلمية من محاولات إفسادها.

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