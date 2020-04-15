ولي عهد أبوظبي يُؤكّد استعداد بلاده للوقوف مع تونس في مواجهة كورونا

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2020، مكالمة هاتفية مع صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتناولت المكالمة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين واستعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم تونس في مواجهة جائحة كورونا العالمية.

وذكّر رئيس الدولة في هذا السياق بمناقب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحسه الإنساني، كما ذكّر أيضا بدور الإمارات العربية المتحدة في دعم تونس ومساهمتها في الكثير من المشاريع في بلادنا.

كما تناولت المحادثة المبادرة التي تقدمت بها تونس إلى مجلس الأمن الدولي حتى تكون مواجهة هذه الجائحة العالمية مواجهة موحدة تعكس بالفعل وحدة الأمم.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استعداد بلاده للوقوف إلى جانب تونس في مواجهة هذه الجائحة فضلا عن الاستعداد لدعم بلادنا عبر عديد المشاريع في المستقبل.

كلمات البحث :أبوظبي;استعداد;تونس;كورونا