ولي عهد الكويت يُؤكّد وقوف بلاده الثابت إلى جانب تونس واحترام خياراتها

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 بالرياض، بمشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت.

وأشاد رئيس الجمهورية بعلاقات الأخوة المتينة بين تونس والكويت وما أثمرته في السابق من مشاريع هامة ، مشيرا، في هذا الإطار، إلى حرص بلادنا على توفير المناخ المناسب من أجل التحفيز على مواصلة تنفيذ برامج استثمارية وتنموية كويتية في تونس في عدة قطاعات، خاصة منها المتصلة بالسياحة والصحة والفلاحة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، جدّد ولي عهد دولة الكويت تأكيد وقوف بلاده الثابت إلى جانب تونس واحترام خياراتها، وأكّد على أن القيادة الكويتية حريصة على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التاريخية مع تونس خلال الفترة القادمة وذلك في عدّة قطاعات اقتصادية واستثمارية بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين والشعبين.

كما كان هذا اللقاء مناسبة للإشادة بالكفاءات والخبرات التونسية العاملة في دولة الكويت في عدة مجالات، وللإعراب عن الاستعداد المشترك لمزيد تعزيز نسق التعاون الفني بين البلدين لا سيّما في قطاعات التربية والتعليم والصحة.

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