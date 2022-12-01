وهبي الخزري يعلن اعتزاله اللعب دوليا

أعلن مهاجم المنتخب الوطني وهبي الخزري ونادي مونبلييه الفرنسي في تصريح لقناة « بين سبورت » الفرنسيّة مساء اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، عن اعتزاله اللعب مع المنتخب الوطني التونسي والتفرّغ لناديه.

وللتذكير فالخزري هو صاحب لقب رجل مباراة نسور قرطاج أمام فرنسا وذلك بعد اللقاء الذي جمع المنتخبين، أمس الأربعاء، على ملعب المدينة التعليمية لحساب الجولة الأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث سجل هدف المباراة الوحيد.

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