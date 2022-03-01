وينتارتون: بريطانيا مستعدّة لدعم تونس خلال مفاوضاتها مع النقد الدولي

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الثلاثاء غرّة مارس 2022، بقصر الحكومة بالقصبة سفيرة المملكة المتحدة بتونس Helen .Winterton

وعبّرت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء عن ترحيبها بالسفيرة البريطانية الجديدة متمنيّة لها النجاح والتوفيق في مهامّها.

وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائية وأوجه الشراكة بين تونس والمملكة المتّحدة لا سيما في مجالات الطاقة والتربية والتعليم العالي، كما تمّ التطرق إلى سبل مزيد تعزيزها وتطويرها.

وأعربت السفيرة البريطانية بمناسبة استعراض أبرز مخرجات المحادثات مع صندوق النقد الدولي عن استعداد بريطانيا لدعم تونس خلال هذه المفاوضات باعتبارها عضوا في مجلس الصندوق.

كما مثّل اللقاء فرصة هامة تطرّق خلالها الطرفان إلى آخر مستجدّات الوضع في أوكرانيا وعمليّة إجلاء التونسيين العالقين بالمنطقة.

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