« وين مشات» : منصّة إلكترونية لمتابعة مصاريف صندوق 1818

أطلق مركز دعم التحول الديمقراطي اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 أول منصة الكترونية تفاعلية في تونس تحت عنوان « وين مشات » https://winmchet.org/ لمتابعة مصاريف صندوق 1818 الممول بصفة مباشرة من أموال المتبرعين.

وستمكن منصة «وين مشات» المواطنين والصحفيين من متابعة المصاريف وطرق توزيعها حسب المؤسسات الصحية وحسب نوعية المشتريات والجهات المنتفعة بها.

وبين المركز بأن المعطيات المضمنة في هذه المنصة استندت في جزء كبير منها على البلاغات الأسبوعية الصادرة عن وزارة الصحة إلى حدود تاريخ 30 سبتمبر 2020.

أما بخصوص القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، فسيقوم المركز في مرحلة ثانية بمتابعة حسن التصرف فيها ومدى التزام الحكومة التونسية بتعهداتها تجاه الدول المانحة ودافع الضرائب التونسي.

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