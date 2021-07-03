ياسين العياري: هذه «بعض الحقائق» حول إتفاقية الصندوق القطري

نشر النائب بمجلس الشعب ياسين العياري في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم السبت، ما اعتبرها « بعض الحقائق » حول إتفاقية الصندوق القطري التي تم المصادقة عليها مؤخرا.

وكتب العياري ما يلي:

– الصندوق ينشط من 2002.

- الإتفاقية صححها يوسف الشاهد في 2018 في عهد المرحوم الباجي قايد السبسي و النائب مبروك كرشيد وقتها وزير أملاك الدولة.

- تناقشت في اللجنة في عهد حكومة إلياس الفخفاخ، الي حزامه وقتها تيار و شعب.

- نص الإتفافية منشور و متوفر للعموم.

- نفس الإتفاقية و البنود الي فيها هي متع GIZ الالمانية و ال USAID و AFD الفرنسية و منظمة الفرنكوفونية (الي تنشط عندها عقود في تونس و إتفاقيتها تعدات الدورة البرلمانية هذه).

- الصندوق دعم 30 startup تونسية بقيمة 26 مليار.

- الصندوق بنى مركز نموذجي لتحويل المنتاجات الفلاحية.

- الصندوق دعم 20 تعاونية فلاحية و مول حفر 22 بئر عميقة.

- الصندوق بنى 50 مسكن إجتماعي في الكاف و 98 في المهدية و سيدي بوزيد و القيروان.

- الصندوق بنى مجمع سكني في السيجومي فيه 800 مسكن إجتماعي.

- الصندوق عطى 70 مليار قروض ميسرة مباشرة لدعم المؤسسات الصغرى.

- الصندوق بنى و جهز بالكامل 10 مستوصفات.

- الصندوق بنى 5 مدارس في أماكن نائية.

- 100 مليون دولار قيمة إستثماراته في تونس و خلق 70 ألف موطن شغل.

نزيد، للمقارنة :

قيمة الإستثمارات القطرية في فرانسا، في الشركات المدرجة في بورصة cac40 توصل 7,6 مليار أورو :

- 13% من lagardere

- 7% من Vinci

- 5% من Total

4 مليار يورو إستثمارات عقارية (وتلة كيما Royal Monceau الليلة فيه ب 6000 أورو و وتيل Concorde Lafayette..)

نحكيو على الPSG ؟ على Le printemps ؟

زعمة فرانسا و إستخباراتها و بورصتها ما فاقوش بيهم؟

و هذه فقط فرانسا، نحكيلكم على المانيا و اللكسمبورغ؟

تي قطر تملك 17% في فولسفاكن

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