ياسين العياري: هذه «بعض الحقائق» حول إتفاقية الصندوق القطري

نشر النائب بمجلس الشعب ياسين العياري في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم السبت، ما اعتبرها « بعض الحقائق » حول إتفاقية الصندوق القطري التي تم المصادقة عليها مؤخرا.
وكتب العياري ما يلي:
– الصندوق ينشط من 2002.
- الإتفاقية صححها يوسف الشاهد في 2018 في عهد المرحوم الباجي قايد السبسي و النائب مبروك كرشيد وقتها وزير أملاك الدولة.
- تناقشت في اللجنة في عهد حكومة إلياس الفخفاخ، الي حزامه وقتها تيار و شعب.
- نص الإتفافية منشور و متوفر للعموم.
- نفس الإتفاقية و البنود الي فيها هي متع GIZ الالمانية و ال USAID و AFD الفرنسية و منظمة الفرنكوفونية (الي تنشط عندها عقود في تونس و إتفاقيتها تعدات الدورة البرلمانية هذه).
- الصندوق دعم 30 startup تونسية بقيمة 26 مليار.
- الصندوق بنى مركز نموذجي لتحويل المنتاجات الفلاحية.
- الصندوق دعم 20 تعاونية فلاحية و مول حفر 22 بئر عميقة.
- الصندوق بنى 50 مسكن إجتماعي في الكاف و 98 في المهدية و سيدي بوزيد و القيروان.
- الصندوق بنى مجمع سكني في السيجومي فيه 800 مسكن إجتماعي.
- الصندوق عطى 70 مليار قروض ميسرة مباشرة لدعم المؤسسات الصغرى.
- الصندوق بنى و جهز بالكامل 10 مستوصفات.
- الصندوق بنى 5 مدارس في أماكن نائية.
- 100 مليون دولار قيمة إستثماراته في تونس و خلق 70 ألف موطن شغل.
نزيد، للمقارنة :
قيمة الإستثمارات القطرية في فرانسا، في الشركات المدرجة في بورصة cac40 توصل 7,6 مليار أورو :
- 13% من lagardere
- 7% من Vinci
- 5% من Total
4 مليار يورو إستثمارات عقارية (وتلة كيما Royal Monceau الليلة فيه ب 6000 أورو و وتيل Concorde Lafayette..)
نحكيو على الPSG ؟ على Le printemps ؟
زعمة فرانسا و إستخباراتها و بورصتها ما فاقوش بيهم؟
و هذه فقط فرانسا، نحكيلكم على المانيا و اللكسمبورغ؟
تي قطر تملك 17% في فولسفاكن
كلمات البحث :الصندوق القطري;حقائق;ياسين العياري
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