ياسين العياري يدخل في إضراب جوع بسجن المرناقية

أعلنت حركة أمل وعمل في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن دخول النائب الموقوف ياسين العياري في إضراب جوع منذ صباح اليوم داخل زنزانته بسجن المرناقية.

وأرجعت الحركة أسباب قيام النائب بإضراب الجوع إلى ما يلي:

- « التتبّع العسكري الجديد الذي وجد نفسه عرضةً له في الأيام السابقة و موضوعه تدويناته التي كتبها بعد 25 جويلية السابق والرافضة لما حصل.

- رفضه لجميع التتبعات العسكرية الأخرى التي تقع في حق المدنيين التونسيين.

- التسريع في جميع إجراءات التتبع في الشكايات الصادرة بحقّه وخاصّةً العسكرية، عكس ما يقع في ملفات الفساد التي رفعها سابقًا والتي لم يتم التقدّم فيها رغم وجود أدلة قوية، وهو ما يوحي بوجود نيّة واضحة لإطالة سجنه إلى أجل غير محدّد.

- رفض مطلب السراح الشرطي من دون تعليل، رغم توفّر الشروط اللازمة لذلك، و عدم تمكينه من حقّه في مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات رغم اصراره و مراسلته له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

- عدم توفير الظروف الصحيّة الملائمة لوضعه رغم إيداع ملفه الطبي لدى إدارة السجن والذي يفيد إصابته بمرض لا يمكنه معه تناول الطعام دون تدفئته، وهو ما ساهم في تعكّر صحّته و تأزّمها.

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