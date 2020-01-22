ياسين العياري يُوجه رسائل إلى مجلسيْ الشيوخ والنواب الإيطالي

أكد النائب بمجلس نواب الشعب « ياسين العياري » اليوم الأربعاء، أن ما أقدم عليه عضو مجلس الشيوخ الإيطالي ماتيو سلفيني من إهانة لعائلة تونسية مقيمة في إيطاليا مرفوض وعنصري.

ووجه العياري كنائب عن التونسيين بالخارج، 3 رسائل إلى:

- رسالة إلى رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي

- رسالة إلى رئيس مجلس النواب الإيطالي

- رسالة إلى سفير إيطاليا في تونس

كما أكد العياري أنه راسل وزير الداخلية التونسي، لمنع ماتيو سلفيني من دخول تونس مستقبلا و إعتباره شخصا غير مرغوب فيه وراسل رئيس لجنة التونسيين بالخارج في البرلمان التونسي لطلب موقف رسمي من اللجنة.

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