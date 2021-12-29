يتعين على الوافدين إلى تونس تعمير إستمارة إلكترونية بتطبيقة «احمي»

أكدت وزارة النقل في بلاغ لها يوم الثلاثاء، أنه يتعين على كافة المسافرين القادمين الى تونس تعمير الإستمارة الإلكترونية المضمنة بتطبيقة » احمي » على الرابط https://app.e7mi.tn، وذلك في اطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية للحد من انتشار فيروس سارس-كوف2.

كما شددت الوزارة على ضرورة الاستظهار بالاستمارة في نسختها الورقية أو الإلكترونية عند التسجيل للسفر لدى شركات النقل الجوي والبحري والناقلين البريين، ولدى المصالح الصحية عند الوصول إلى المطارات والموانئ والمعابر البرية

ويتعين على الناقلات الجوية والبحرية والبرية، وفق ذات المصدر، التثبت عند التسجيل من صحة المعطيات المضمنة بالجذاذة الصحية

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