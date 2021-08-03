يخص المسجلين بـ Evax وغير المسجلين: تفاصيل اليوم المفتوح للتلقيح

سيتم يوم الأحد 8 أوت 2021، تنظيم يوم وطني للتلقيح ضد كوفيد-19 من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء بالمعاهد والمدارس الإعدادية بمختلف جهات الجمهورية.

ودعت تدعو وزارة الصحة المواطنين من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق إلى الإقبال على التسجيل من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة صباحا سواء عن طريق الإرساليات القصيرة *2021# أو على الرقم 85355 أو على الموقع www.evax.tn .

وستتم عملية التسجيل بالنسبة للفئات العمرية كما يلي:

*الفئة العمرية 40 – 49 سنة : يومي الثلاثاء والاربعاء

*الفئة العمرية 50 – 59 سنة : يوم الخميس

-الفئة العمرية 60 سنة فما فوق : يوم الجمعة.

ودعت وزارة الصحة المتطوعين العاملين بالقطاع العام والخاص المباشرين أو المتقاعدين القيام بعملية التسجيل على الرابط التالي :

http://www.sante.rns.tn/volontaire/

ويمكن لكل متطوع إختيار المجال الذي يريد تأمينه خلال هذا اليوم الوطني :

-أعوان إستقبال وتوجيه

-أعوان تسجيل على الاعلامية

-أعوان تلقيح وتحضير التلاقيح من مهني الصحة والطلبة الذين يزاولون تعليمهم بكليات الطب أو المدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة أو مدارس علوم التمريض.

وعلى كل متطوع في المجال الصحي الإتصال بالمدير الجهوي للصحة بالولاية المعنية وبخصوص بقية الإختصاصات يتعين الإتصال بالمندوب الجهوي للتربية مرجع النظر بالجهة وذلك في أجل أقصاء يوم الخميس 5 أوت 2021 على الساعة منتصف الليل.

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