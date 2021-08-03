يخص المسجلين بـ Evax وغير المسجلين: تفاصيل اليوم المفتوح للتلقيح

سيتم يوم الأحد 8 أوت 2021، تنظيم يوم وطني للتلقيح ضد كوفيد-19 من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء بالمعاهد والمدارس الإعدادية بمختلف جهات الجمهورية.
ودعت تدعو وزارة الصحة المواطنين من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق إلى الإقبال على التسجيل من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة صباحا سواء عن طريق الإرساليات القصيرة *2021# أو على الرقم 85355 أو على الموقع www.evax.tn .
وستتم عملية التسجيل بالنسبة للفئات العمرية كما يلي:
*الفئة العمرية 40 – 49 سنة : يومي الثلاثاء والاربعاء
*الفئة العمرية 50 – 59 سنة : يوم الخميس
-الفئة العمرية 60 سنة فما فوق : يوم الجمعة.
ودعت وزارة الصحة المتطوعين العاملين بالقطاع العام والخاص المباشرين أو المتقاعدين القيام بعملية التسجيل على الرابط التالي :
http://www.sante.rns.tn/volontaire/
ويمكن لكل متطوع إختيار المجال الذي يريد تأمينه خلال هذا اليوم الوطني :
-أعوان إستقبال وتوجيه
-أعوان تسجيل على الاعلامية
-أعوان تلقيح وتحضير التلاقيح من مهني الصحة والطلبة الذين يزاولون تعليمهم بكليات الطب أو المدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة أو مدارس علوم التمريض.
وعلى كل متطوع في المجال الصحي الإتصال بالمدير الجهوي للصحة بالولاية المعنية وبخصوص بقية الإختصاصات يتعين الإتصال بالمندوب الجهوي للتربية مرجع النظر بالجهة وذلك في أجل أقصاء يوم الخميس 5 أوت 2021 على الساعة منتصف الليل.
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