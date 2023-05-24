يسرى الغنوشي تدعو الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على سعيّد وعدد من الوزارء

دعت يسرى الغنوشي ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي التي تعيش في المملكة المتحدة في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية عقب تقديمها شكوى إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أروشا في تنزانيا يوم الثلاثاء، ضد النظام التونسي، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى فرض عقوبات مستهدفة على سعيّد وعدد من الوزراء « المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان » ، وفق تعبيرها.

وأعربت يسرى الغنوشي عن قلقها على صحة والدها إذ يعاني ارتفاع ضغط الدم و « لم يعد شابا ».

وقال رودني ديكسن، محامي الغنوشي وخمسة سجناء آخرين « إنهم يحاولون الدفاع عن قضاياهم في تونس لكن كل الأبواب أغلقت ».

وأضاف ديكسن أن الأهالي أرادوا اللجوء إلى القضاء ليثبتوا أن عمليات السجن كانت مخالفة لميثاق حقوق الإنسان الإفريقي وإطلاق سراحهم.

وأوضح ديكسن « لا توجد عدالة في ظل النظام بتونس … ولهذا السبب يتعين عليهم اللجوء » إلى المحكمة الإفريقية، مضيفا أن الموقوفين ليس لديهم إمكان الوصول المنتظم إلى محامين ويعانون من أجل الحصول على رعاية طبية مناسبة.

وأشار إلى أن « اتهامات بالتعذيب » في حق موقوف ستُثار في المحكمة أيضا.

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