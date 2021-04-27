تقودها تونسية وزوجها الأجنبي: الكشف عن شبكة لتمويل الإرهابيين بالخارج



تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطنـي وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من اماطة اللثام عن شبكة مختصة في تمويل العناصر الإرهابية المتواجدة بمناطق النزاع المسلح و المحتجز بعضها بمخيمات اللاجئين فيما يتخفي البعض الآخر داخل المجتمع و مكوناتها.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني بأن الشبكة يقودها أجنبي من جنسية عربية و زوجته التونسية المتواجدان بإحدى الدول الاوروبية، فيما يشاركهما في تونس ثلاث عناصر وهم رجلان و امرأة تحصن أحدهم (و هو مهرب أصيل الجم بالفرار) .

و قد مكنت عملية مداهمة و تفتيش منازل المتورطين من حجز مبالغ متفاوتة من العملة التونسية و الأجنبية إضافة إلى وثائق بنكية و بريدية خاصة بالتحويلات المالية . هذا و بالتحري مع المقبوض عليهما اعترفا بانتفاع اكثر من 15 ارهابيا بتمويلات مادية صادرة عن عائلاتهم بتونس.

و بمثولهما أمام القضاء اذن حاكم التحقيق المتعهد بايداع أحدهما السجن و الابقاء على مساعدته بحالة سراح فيما روجت الوحدة المتعهدة 16 برقية تفتيش في المتورطين في هذا النشاط الإرهابي.

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