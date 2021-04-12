ينطلق اليوم: التوقيت الإداري خلال شهر رمضان

ينطلق بداية من اليوم الاثنين 12 أفريل 2021، توقيت العمل الخاص بشهر رمضان بالإدارات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وسيكون التوقيت على النحو التالي:

- من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

- يوم الجمعة من الساعة السابعة والنصف الي الساعة الواحدة بعد الزوال .

التوقيت الرمضاني بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة والمدارس الإعدادية التقنية:

-الاستمرار في العمل لفترتين تمتد الأولى من الثامنة صباحا حتى الساعة الحادية عشر و20 دقيقة، فيما تمتد الفترة الثانية من منتصف النهار و20 دق إلى الساعة الثالثة و40 دق بعد الظهر، مع استراحة لساعة بين الفترتين.

التوقيت الرمضاني بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة:

-يتوزع العمل على فترتين تمتد الأولى بين الثامنة صباحة حتى الحادية عشر و 40 دقيقة، فيما تمتد الفترة الثانية من منتصف النهار و 30 دق و الرابعة عصرا و 10 دق.

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