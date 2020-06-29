ينطلق يوم 1 جويلية: توقيت العمل الصيفي

أعلن وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين، أنه عملا بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 جوان 2017، يكون توقيت العمل الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويلية 2020 إلى غاية يوم 31 أوت 2020 على النحو التالي:

أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس : من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30) ،

يوم الجمعة : من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30).

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