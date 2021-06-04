يوسف الشاهد: إمضاء الاتفاق مع صندوق النقد إكراه ووزير المالية يتحمل مسؤوليته

اعتبر رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في حوار مع قناة التاسعة مساء اليوم الجمعة، أن إمضاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إكراه من الاكراهات، محمّلا وزير المالية الحالي مسؤوليته في التأخير الذي حصل لانطلاق المفاوضات مع الصندوق، مؤكدا أن التفاوض كان سيكون أسهل إن حدث خلال السنة الفارطة نظرا لتفاقم تردي الوضع الاقتصادي في تونس.

وأشار الشاهد إلى أن هناك اليوم مناخا دوليا إيجابيا للتفاوض، لكن التفاوض ليس بالسرعة المطلوبة وليس بالجدية الكافية.

واعتبر الشاهد أنه في صورة عدم الموافقة على قرض من صندوق النقد الدولي فإن كل السيناريوهات ستكون مفتوحة وسيكون هناك مسّ من المنظومة المالية والاقتصادية وسيكون له انعكاس اجتماعي كبير .

كما اقترح الشاهد هدنة سياسية بين كل مكونات الطيف السياسي في ظل انتفاء الحلول القانونية والدستورية وعدم توفر الظروف المناسبة للحوار.

وفي رده على تصريح رئيس الحكومة هشام المشيشي، أكد الشاهد بأن تجميد الزيادات في الأسعار سنة 2018 تم بناء على اتفاق مع اتحاد الشغل وليس لأسباب انتخابية.

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