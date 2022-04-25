يوسف الشاهد: ليست لي أي علاقة بتدوينة نادية عكاشة



أكد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الاثنين، أنه تعامل مع نادية عكاشة لما كانت مديرة للديوان الرئاسي بمنطق مؤسساتي وفي إطار احترام نواميس الدولة.

وشدد الشاهد على أنه لم يلتقي عكاشة منذ جوان 2021 عند استقبالها من طرف رئيس الدولة، مؤكدا أنه ليست له أي علاقة بتدوينتها.

وأضاف الشاهد: « البلاد ليست لعبة كل مرة تبثون الفتن و تغالطون الناس و تستغلون وسائل الاعلام و الفايسبوك للتشويه » .

وكان رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري قد أعلن في تصريح صحفي اليوم أن نادية عكاشة يقف وراها يوسف الشاهد وأطراف اخرى من اجل ضرب المسار الحالي.

من جهتها، نشرت نادية عكاشة اليوم، تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك أكدت فيها أنه تم الاستيلاء على مسار 25 جويلية من قبل من لا شرف و لا دين و لا وطنية له و من قبل زمرة من الفاشلين الذين لا يفقهون شيئا غير احتراف الابتذال و التشويه و التضليل.

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