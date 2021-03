يوسف الشاهد يُوضّح بخصوص مشاركته في قمة عالمية بالإمارات

أعلن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الثلاثاء، مشاركته في القمة العالمية بعنوان « موازين القوى الدولية في عالم ما بعد الوباء Power Play in a Post-pandemic world Global Summit » والتي ستنتظم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبين الشاهد بأن هذه القمة العالمية في دورتها الرابعة من تنظيم مؤسسة « العالم واحد » WION (World is one) التي تعتبر من أهم المؤسسات الإعلامية الهندية في اسيا والمحيط الهندي والتي توفر منصة لقادة الرأي في العالم و كبار السياسيين و الناشطين من أجل الديمقراطية و الحرية لاستشراف التغيرات الجيوسياسية الكبرى في العالم.

وأوضح الشاهد بأن مداخلته في القمة ستكون ضمن الحصة الثانية Session 2 بعنوان « نظام عالم ما بعد الوباء » The Post- Pandemic World Order وستكون بإدارة وزير الدفاع الياباني الحالي ناكاياما ياسوهيدي وبمشاركة:

- ريجينا ايب سياسية صينية ووزيرة سابقة وعضو المجلس التنفيذي للهيئة التشريعية في هونغ كونغ

- مايكل تساي وزير الدفاع السابق في تايوان

- رانيل فيكريمسينغ الوزير الأول السابق في سريلانكا

- أحمد نسيم وزير الصحة في دولة المالديف.

وستكون أهم محاور الحصة كالآتي:

- من سيكون قائد (أو قادة) عالم ما بعد الوباء ؟

- هل أبرز الوباء فشل المؤسسات الدولية وغياب القيادة على مستوى العالم؟

- هل يمثل الوباء ضربة مزدوجة لغرب اسيا ولأسواق النفط ؟

- هل يفتح الوباء الباب أمام تحالفات جديدة وفرص جديدة ؟

- هل ستتغير موازين القوى الاقتصادية ؟

واعتبر الشاهد بأن دعوته إلى هذه القمة تشريف له شخصيا واعتراف بأهمية رؤية تونسية لعالم ما بعد الوباء، عالم سيكون فيه الذكاء والرقمنة والإرادة الجماعية للشعوب مفاتيح الانطلاق الاقتصادي بعد الكساد العظيم الذي فرضه وباء الكوفيد 19.

وكتب الشاهد: « كل ما زاد عن هذا كلام فارغ ومجرد مزايدات » .

