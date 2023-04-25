يوسف النوري يدخل في اضراب جوع

اعلنت المحامية لطيفة الحباشي في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أن منوبها القيادي بحركة النهضة يوسف النوري المودع بالسجن منذ يوم الخميس الفارط قرر الدخول في إضراب جوع احتجاجا على ظروف ايواءه في سجن المرناقية وعدم توفر أبسط حقوق السجين، وفق تعبيرها.

وأكدت الحباشي أن النوري مودع بالسجن دون أن يتم استنطاقه على ذمة ملف تحقيقي تعهد به حاكم التحقيق بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس .

و أكد المحامية أنه لم تُحترم الحقوق الأساسية للسجين و لم تحفظ الكرامة الإنسانية.

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