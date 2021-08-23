يومَا الثلاثاء والخميس: حملة تلقيح مفتوحة بسوق الجملة في بئر القصعة

تنظم وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التجارة وبالتنسيق مع الشركة التونسية لأسواق الجملة وجميع الغرف المهنية والتعاضدية العمالية، حملة تلقيح مفتوحة ضد كوفيد-19 يومي الثلاثاء 24 والخميس 26 أوت 2021 من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة العاشرة صباحا بسوق الجملة ببئر القصعة بن عروس.

ودعت وزارة الصحة كافة عمال هذه السوق والوافدين عليها والراغبين في التلقيح.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الحملة لا تشمل المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح أو الذين لديهم موعد تلقيح للجرعة الثانية بمراكز التلقيح.

وستعمم هذه الحملة في الأيام القادمة على بقية الأسواق المركزية وأسواق الجملة على كامل تراب الجمهورية.

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