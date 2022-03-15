يوم أمس: حجز 145 طنا من السميد والفارينة والمعجنات

قامت وحدات الأمن والحرس الوطنيّين والديوانة بالتنسيق مع الإدارات الجهوية للتجارة يوم 14 مارس 2022 بكامل تراب الجمهوريّة بـ 133 حملة مراقبة، في إطار مقاومة الاحتكار ومراقبة المخازن العشوائية ومسالك التهريب والمخابز وتجار الجملة، أسفرت عن:

- تحرير 189 بين محاضر ومخالفات.

- حجز 13 وسيلة نقل.

- الاحتفاظ بـ 11 شخص.

- حجز 145طن من السميد والفارينة والمعجنات والسكر والأرز.

- حجز 17 طن من الخضر والغلال.

- حجز 20104 لتر من الزيت المدعم.

- حجز 2441 لتر من الحليب.

- حجز 79000 بيضة.

- حجز 80790 علبة من المصبرات.

- حجز 91 طن من الحبوب والبقول والمواد العلفية.

- حجز 33972 قارورة مياه معدنية.

- حجز 9566 علبة سجائر.

- حجز 5158 لتر من البنزين.

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