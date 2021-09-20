يوم أمس: 14 وفاة و407 إصابة جديدة بكوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة أنه تم بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، أنه تم تسجيل 407 إصابة جديدة بكوفيد 19 إثر إجراء 3766 تحليلا مخبريا، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية لتقصي كورونا 10,81 بالمائة.

كما سجلت الوزارة 14 حالة وفاة مصرح بها أوليا يوم 19 سبتمبر، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الفيروس في تونس 24 ألفا و553 وفاة، مقابل تسجيل تعافي 474 مصاب بالفيروس، ليرتفع العدد الاجمالي للمتعافين الى 670ألفا و402 متعاف.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الحالات الجديدة المقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ 12 حالة جديدة يوم 19 سبتمبر، ليصل عدد المرضى المقيمين بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص الى 1939 مصابا بكوفيد 19.

وبلغت عدد الحالات المقيمة بأقسام الانعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 378 حالة اضافة الى 90 مريضا تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

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