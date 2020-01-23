يوم عطلة لتلاميذ المدارس الابتدائية بمعتمدتيْ البطان والدندان

أعلن المنسق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بمنوبة « حسني السحباني » في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن تلاميذ مختلف المدارس الابتدائية بمعتمدتيْ البطان والدندان من ولاية منوبة يتمتعون يوم السبت 25 جانفي الحالي بيوم عطلة، استعداد للاقتراع للانتخابات البلدية الجزئية يوم السبت (مخصص للأمنيين والعسكريّين)، والأحد (لبقية المقترعين).

وخصصت الهيئة الفرعية، 58 مكتب اقتراع بالمدارس الابتدائية بالبلديتين، منها 34 مكتبا ببلدية الدندان موزعين على 8 مراكز اقتراع و24 مكتبا ببلدية الدندان، موزعين على 6 مراكز اقتراع .

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