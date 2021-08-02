يوم وطني للتلقيح يوم الأحد 8 أوت

أذن رئيس الجمهورية قيس سعيد بتنظيم يوم وطني للتلقيح لفائدة المواطنين والمواطنات البالغ عمرهم 40 سنة فما فوق، يوم الأحد 08 أوت 2021 بكافة ولايات الجمهورية، وذلك تبعا لتوفّر 6 ملايين جرعة من التلاقيح ضد كوفيد 19 متأتية من هبات دول شقيقة وصديقة.

وسيتمّ تنظيم هذه المبادرة بالتنسيق بين وزارات الصحة والدفاع الوطني والداخلية والتربية، وبالتعاون مع هياكل متدخلة أخرى بما فيها مكونات المجتمع المدني ومتطوعين.

وأكدت رئاسة الجمهورية أنها تعوّل على وعي المعنيين بالأمر للإقبال بكثافة على التلقيح في الموعد المحدّد مساهمة منهم في إنجاح هذه المبادرة الرامية إلى وقف التفشي السريع لجائحة كوفيد-19، وتمهيدا، كذلك، لتنظيم أيام وطنية مماثلة للفئات العمرية الأخرى.

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