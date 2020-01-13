يُديرها رئيس الجمهورية: انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة

تنطلق اليوم الاثنين 13 جانفي 2019، مشاورات لاختيار الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة وذلك بإدارة رئيس الجمهورية قيس سعيد ومشاركة كافة الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية.

وينص الفصل 89 من الدستور على أنه:

« يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. »

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