‏‎ابقاء النائب عبد اللطيف العلوي بحالة سراح



تقرر مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل استنطاق النائب المُجمد عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي من قبل حاكم التحقيق الثاني بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس الى 11 أكتوبر مع ابقائه في حالة سراح.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن العلوي يُواجه تهما تعلقت بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي والدعوة الى العصيان وحمل السكان على التباغض والتقاتل.

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