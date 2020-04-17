‫أكثر من 186 مليون دينار قيمة التبرعات لمكافحة كورونا‬

أعلنت وزارة المالية يوم أمس الخميس، أنّ جملة التبرّعات التي تم تنزيلها إلى غاية يوم 15 أفريل 2020 بالحساب الجاري البريدي 18-18 المخصّص لمجابهة فيروس كورونا قد بلغت ما قدره 186,828 مليون دينار وذلك أساسا على إثر تنزيل مبلغ تبرّعات القطاع البنكي وتواصل المدّ التضامني من المواطنين والمؤسسات، فيما تتواصل عمليّات التبرّع والتنزيل تباعا.

وقد تمّ تحويل المبلغ آليّا إلى حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية المحدث بوزارة الصحة للانطلاق في استعمال موارده التي سيتم تخصيصها حصريّا لفائدة القطاع الصحّي و لمجابهة الجوائح الصحيّة دون غيرها.

كما تتواصل أشغال اللجنة المشتركة المكلّفة بالإشراف على التصرّف فيه وتحديد برنامج استعمالات الموارد المتوفّرة.

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