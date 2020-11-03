‫إتحاد الشغل يُقدّم هبة تتمثل في تجهيزات طبية لـ4 مستشفيات

انتظم بمقرّ وزارة الصحّة صباح اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، موكب بإشراف كلّ من وزير الصحّة فوزي مهدي والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، تمّ خلاله تسلّم هبة من اتّحاد الشّغل تتمثّل في تجهيزات طبيّة (كراسي طبيّة) سيتمّ توزيعها على أقسام الاستعجالي بمستشفيات الرابطة وشارل نيكول وعبد الرحمان مامي والمستشفى الجهوي ببن عروس، وذلك في إطار دعم الاتّحاد لجهود وزارة الصحّة في مجابهة جائحة كوفيد-19.

وقد أعرب فوزي مهدي بالمناسبة عن امتنانه لهذه المبادرة التي تؤكّد حرص مختلف المنظّمات الوطنيّة وفي مقدّمتها الاتّحاد العام التونسي للشّغل على دعم جهود الدّولة في مكافحة هذه الجائحة الصحيّة والحفاظ على الأمن الصحّي للبلاد.

ومن جهته، جدّد نور الدين الطبّوبي استعداد المنظّمة لمواصلة دعم المنظومة الصحيّة الوطنيّة خلال هذا الظرف الصحّي الدّقيق الذي تمرّ به البلاد وذلك من أجل تحسين ظروف الاحاطة والتكفّل بمرضى كوفيد بالمؤسّسات الصحيّة.

كلمات البحث :تجهيزات طبية;مستشفيات;هبة;‫إتحاد الشغل