‫إلغاء الإحتفالات السنوية للغريبة بجزيرة جربة والاقتصار على ممارسة الطقوس الدينية

أعلن رئيس هيئة الغريبة بيريز الطرابلسي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء 14 أفريل 2021، أن هيئة تنظيم زيارة الغريبة بجربة قررت الغاء جميع مظاهر الاحتفالات التي ترافق الزيارة في كل سنة والاقتصار على ممارسة الطقوس الدينية أيام الزيارة السنوية المبرمجة لهذا العام من 25 افريل الى 2 ماي، مع تجنب الاكتظاظ توقيا من فيروس « كورونا » .

وأوضح بيريز أن إقامة زيارة الغريبة لهذا العام بهذا الشكل المضيق دون أي مظاهر احتفالية فرضه الوضع الوبائي واحترام قرارات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس « كورونا » وخاصة فيما يتعلق بمنع التظاهرات والتجمعات.

واكد بيريز الحرص على سلامة زوار الغريبة من التونسيين او القلة من الوافدين من الخارج إن سمحت لهم الظروف وخاصة في ظل هذا الوضع الوبائي العالمي، حسب قوله.

وشدد بيريز على العمل على احترام البرتوكول الصحي وفرض الالتزام بشروط الحماية الفردية والجماعية من اجل سلامة الجميع وحتى لا تكون هذه الزيارة سببا في عدوى فيروس « كورونا ».

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